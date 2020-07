Zdroj: archiv

Zatímco mladší z obou mužů volal záchranku a popisoval místo nedaleko pražských Kbel pro lepší navigaci spěchajících lékařů, jeho otec se pustil do nepřímé masáže srdce stlačováním hrudníku. „Vůbec si neumím představit, kdybych na to byl sám. Žádné zdravotnické kurzy nemám, jsem automechanik a syn ajťák. Postupoval jsem intuitivně a pak už nás navigovala operátorka. Pobízela do rytmu. Teď! Teď! Teď!“ líčí emotivní momenty šedesátiletý Jablonečan, kterému minulý týden předal primátor Jablonce Jiří Čeřovský se slovy uznání také městské vyznamenání, originální medaili GRATIAS TIBI AGO Vzdávám Ti dík.