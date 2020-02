Je totiž evangelickým farářem a jeho církev jej poslala sloužit do Děčína. „U nás je to tak, že člověk po určité době změní působiště, sbor, město i lidi. Nám (mně a manželce) se do Prahy nechtělo a na vesnici zase jako Pražák nemám. No a Děčín nám padl do oka,“ popsal svou cestu do Děčína Matějovský. Dříve sloužil v Libicích nad Cidlinou a v Jablonci nad Nisou. Přestože se již několikrát kvůli práci musel stěhovat, v Děčíně by rád, pokud vše půjde dobře, zůstal až do důchodu.