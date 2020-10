Zdroj: archiv Romana Hampachera

„To se ani rozsáhlým studiem psychologie se to nenaučí,“ vysvětluje šestačtyřicetiletý farář. Do Jablonce jej z rodné Prahy zavála před sedmi lety služba. Sbalil celou rodinu a odstěhoval se do hor. „Jsem protestant adventista. My se normálně ženíme. Mám syna a dceru. Manželka je učitelka v mateřince,“ vysvětluje farář. Pro něj je církev „zaměstnavatelem“. Má to ale i obrácenou stranu mince, lidé mu říkají: je to tvoje práce kamarádit se s lidmi. Proto je přesvědčen, že to člověk buď v sobě má a nebo nemá.