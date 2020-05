Divácké publikum skláři ohromně chybí. To je totiž ta přidaná hodnota jeho práce. Zákazník si koupí figurku, kterou na vlastní oči viděl vyrábět. Ne jen nějaký kus, neosobní, jako z továrního pásu, z výroby do forem. Sobotkovy figurky mají vždy své osobní kouzlo, které jim do slova a do písmene vdechne. Co kus, to originální ruční práce. Za loňský rok byl na 40 řemeslných trzích.