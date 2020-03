A tak se stalo, že Gabriela již čtvrtým rokem provozuje kosmetický salón Rose na sídlišti Mšeno. To, že je paní svého času, považuje za jednu z největších předností. „Když mi zavolá zákaznice, že potřebuje ošetření pleti v sobotu, tak nemám problém, jít pracovat. To dříve nešlo, byl to neustálý boj o místo,“ řekla s tím, že aby se uživila, měla by mít zhruba pět klientek denně.