Zdroj: archiv Zdeňka Joukla

Narodil jsem se v Kladně v roce 1941, ale ne v tom industriálním tak, jak si ho člověk asi vybaví. Z domku ve vilové čtvrti jsme měli pár kroků do lesa. Už od raného dětství jsem tedy samozřejmě obstarával takové ty běžné drobné práce, jako chodit do studně pro vodu, do sklepa pro uhlí a vynášet popel. Měli jsme slepice, králíky. To myslím dnešním dětem, zvláště těm, které žijí v panelácích, chybí.