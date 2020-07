Zdroj: Deník / Lenka Brabencová

Před 22 lety jsem nastoupila do Věznice Rýnovice jako sociální pracovnice. O dva roky později jsem kromě sociální práce začala vykonávat také funkci tiskové mluvčí věznice. K práci tiskové mluvčí jsem přišla úplně náhodou. Začínala jsem v době, kdy se Vězeňská služba teprve pomalu začala prezentovat na veřejnosti a snažila se prolomit doposud tabuizované téma vězeňství. Jsem pyšná na to, že jsem mohla přispět k tomu, že jsme dnes sborem, který k prezentaci využívá moderní trendy komunikace, a díky tomu může veřejnost nahlédnout do prostředí věznic a poznat práci našich lidí, která není jednoduchá.