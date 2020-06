Zdroj: Deník / Dagmar Březinová

„Svatbu jsme měli šestadvacátého května 1945 v rozbombardovaném Lipsku. Všechno bylo zničené, jen místní radnice stála netknutá. No a tak jsme se vydali v Lipsku na radnici a dohodli termín svatby. Manžel pro mne přijel na kole, vzal mě na rám a jeli jsme. Vzpomínám si, že jsem někde sehnala sukni, halenku a boty, které mě ale tlačily. Oddávajícímu jsme jeho svatební projev v němčině skoro nerozuměli. Jako svatební dar jsme dostali každý bochník chleba a bandasku piva. To byla naše hostina. A pak jsme se museli vrátit do lágru, ale ne společně. On šel do svého a já taky do svého. Ale už jsme byli manželé. A hlavně jsme věděli, že mám konečně šanci dostat se do Prahy. Co bude dál, o tom jsme nepřemýšleli.