Jana Fialová působí v novoveské škole už mnoho let, ve funkci ředitelky je druhým rokem. „Jsem ráda, že se mi podařilo rozšířit jak školu, tak mateřskou školu. Máme dvojnásobný počet dětí. A od nového školního roku bych chtěla otevřít další, už třetí společnou třídu základní školy. Mnoho let se tady učilo jen v jedné třídě, jednotřídce, kam docházeli žáci od první do páté třídy.“