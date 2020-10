Zdroj: Deník / Jan Sedlák

Zkusil jsem nejprve armádu, tam byla podmínka, že bych šel cestou chemického zaměření, což jsem zjistil, že by to bylo časově velmi náročné a s hospodařením bych se mohl rozloučit. Tak jsem zkusil policii. Ale nebyla to moje krevní skupina, prostě mě to moc nebavilo. Ze začátku jsem sloužil v Jablonci, pak v Brodě, ale ani tak jsem hospodaření nestíhal. Potkal jsem se se ženou, vystoupil jsem z policie a vrhl se do toho jako osoba samostatně výdělečně činná.