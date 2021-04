Kartcross je bezpečnější, než jet na kole bez helmy, říká závodník z Harrachova

/LIDÉ ODVEDLE/ Teprve dvacetiletý Adam Kotaška patří k nejlepším českým kartcrossovým jezdcům. Adam pochází z Harrachova, kde žil do svých 6 let, než začal chodit do školy v Praze. Po maturitě se do Harrachova ovšem vrátil a pracuje ve otcově firmě.

Když mu bylo čtrnáct, zalíbil se mu kartcross, autocrossová disciplína, kde mezi sebou soutěží několik závodních speciálů na trati s nezpevněným povrchem. Soutěž je součástí mezinárodního mistrovství České republiky v autocrossu a rallycrossu.



„Na speciálních okruzích spolu závodí větší počet „kártů“ najednou a každý se snaží dojet co nejvýše v pořadí. Ve finále pak startuje 14 nejlepších. Vždy se jezdí na 4–7 kol, záleží na délce jednotlivé trati,“ vysvětlil nadějný závodník. Adam KotaškaZdroj: archiv Adama Kotašky



K závodění se dostal díky svému tatínkovi, který kartcross dříve jezdil. „V mých 14 letech mě nechal vyzkoušet pár tzv. „hobby závodů“. A jelikož se mi tyto závody povedlo i párkrát vyhrát, například v soutěžích Kosice Cupu nebo také v závodech do vrchu, domluvili jsme se, že si zkusím mistrovství ČR. Auto mi přenechal a od té doby se tomuto sportu věnuji naplno a aspoň netrávím tolik volného času u počítače,“ dodal s úsměvem Adam. Adam KotaškaZdroj: archiv Adama Kotašky



Je tento sport nebezpečný? „Nepovažuji autocross za nebezpečný sport. Tyto závodní speciály obsahují spoustu bezpečnostních prvků včetně pevného a bezpečného rámu a vše musí být homologováno. Já jsem připoutaný 6 bodovými bezpečnostními pásy, a i když ke karambolům občas dojde, je šance na nějaký úraz opravdu relativně malá. To se táta spíš vždy bál, když jsem jezdil na kole bez helmy,“ řekl závodník s úsměvem. Adam KotaškaZdroj: archiv Adama Kotašky



Jezdí kartcross i ženy? „Ženy samozřejmě v této divizi jezdit mohou, v současnosti však jezdí pouze jedna. Ovšem jiných autocrossových závodů se účastní i další,“ dodal Adam. Adam KotaškaZdroj: archiv Adama Kotašky



Tatínek se právem raduje z výborných výsledků svého syna, i když to není jednoduché s tréningem. „S trénováním je to složité, závodní tratě nejsou moc přístupné a také není moc času. Od května do října absolvujeme asi 11 závodů u nás nebo v Rakousku, takže můj trénink je vesměs v tréninkových jízdách, které jsou součástí těchto soutěží,“ představil svůj tréninkový rozvrh mladík z Harrachova. Adam KotaškaZdroj: archiv Adama Kotašky



Na svém kontě má už řadu výborných výsledků. Které ho těší nejvíce? „ Rok od roku jsem se postupně dost zlepšoval, až jsem předloni dosáhl titulu vicemistra republiky, což je můj zatím největší úspěch, ale hodně si cením třeba i vítězství na posledním „Setkání mistrů“, které se konalo před nedávnými vánocemi na autodromu v Sosnové. Letos bych se rád zúčastnil závodů Mistrovství Evropy, loni nám to bohužel Covid nedovolil. Věřím, že ta významnější vítězství mě teprve čekají.“

