Zdroj: archiv Jiřího Marka

I když v sezóně je to práce od nevidím do nevidím, zahradničení mě velmi baví. Je hrozně fajn vidět, že se zákazníkům naše zboží líbí, že se vrací a jsou spokojeni. Milovníci květin a zahradničení mě nenajdou jen na Frýdštejně, kde mají maximální výběr sortimentu, ale také na zeleninovém trhu v Jablonci nad Nisou. Sem jezdíme už více než třicet let každé úterý, pátek a sobotu.