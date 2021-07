/LIDÉ ODVEDLE/ „Na Dianu jsme s manželkou velmi pyšní a myslím, že v rodině jsme schopní pro ni připravit maximální podmínky, které potřebuje. Máme vynikající maminku, která akceptuje všechno, co se kolem skicrossu děje. Je úžasná. A má k tomu svoji oblíbenou větu. Chtěla bych být tvoje dcera, ne manželka,“ říká otec úspěšné jablonecké skicrossařky Aleš Cholenský.

Aleš Cholenský, bývalý atlet, otec úspěšné jablonecké skicrossařky | Foto: se souhlasem Aleše Cholenského

Od páté třídy základní školy se sám věnoval atletice. A to trvalo až do čtvrtého ročníku sportovního gymnázia v Jablonci. „Běhal jsem 110 m překážek a myslím, že mi to šlo. Ale tak, jako Di (Dianě) určitě ne. Pak jsem hrál florbal za Jablonec a rekreačně také volejbal. Mojí velkou zálibou bylo ale sjezdové lyžování, které mě drží dodnes. Je to pro mě obrovský relax,“ prozradil na sebe tatínek Diany.