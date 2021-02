Anna BučinováZdroj: Lenka Klimentová

Jako původně dámská krejčová se na jaře pustila do šití roušek. Moc rychle to prý nešlo, ale člověk si musí dávat splnitelné cíle. „Našila jsem pro sebe a ještě jsme jich pár dali do červeného kříže. Prsty už hbité nejsou a šlo to pomalu. Ale šlo.“