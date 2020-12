Zdroj: Václav Novotný

A co se mu na skoku o tyči líbí? „To, že to je komplikovaná disciplína, závodník musí zvládnout spoustu detailů a stále něco vylepšovat. Je to disciplína o technice a o psychice. Měl jsem vždycky rád výšky a adrenalin,“ prozradil zkušený skokan.