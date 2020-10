Zdroj: Deník/Dagmar Březinová

Na stolní tenis ale kvůli královně sportu nezanevřel a stále se snažil jedno s druhým spojovat. Proto také organizoval i soutěže stolních tenistů na různé úrovni. „Třicet pět let působím v Českomoravském klubu veteránů stolního tenisu. Stále se snažím dvakrát týdně trénovat. Díky stolnímu tenisu a atletice jsem objel celý svět. Navštívil jsem jako hráč nejen deset zemí Evropy, ale i Čínu nebo Japonsko a jiné. A stejně tak to bylo i v atletice. Díky organizátorské práci, například jako technický vedoucí mládeže při výjezdech do zahraničí, jsem se dostal až na Kubu, do Číny a do mnoha dalších zemí. Za rok se chystám s veterány na MS do francouzského města Bordeaux,“ nastínil svoji vizi.