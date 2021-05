Filip Susa je jedním ze třech kaplanů, kteří fungují v Krajské nemocnici v Liberci.Zdroj: KNL

„Často to vidím u lidí, kteří by podle všech lidských předpokladů tady být už neměli, ale drží je snaha něco uzavřít, dokončit. Nebo na někoho čekají, až se za nimi přijde rozloučit. Teprve pak mohou v klidu odejít,“ vysvětli kaplan a dodal, že stejné je to s uzdravováním. „Někdy by měl být člověk podle všech předpokladů v pořádku, a přesto ne a ne se uzdravit. Často se pak ukáže, že ho něco tíží, že něco řeší, něčeho se stále bojí. V tom spočívá moje práce, aby své obavy mohli vyslovit a pojmenovat, může to být cesta k uzdravení,“ dodal Filip Susa.