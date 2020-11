Zdroj: archiv Jiřího Papouška

„Ani jsem se nerozmýšlel, když mne Červený kříž v Jablonci, kde jsem už pět let členem, oslovil, zda do toho půjdu,“ říká Jirka. O ošetřovatelství i jako chlap něco ví. Nejenže má dvě malé cácorky, devět a šest let, ale děda je lékař a strýc dokonce děkanem na lékařské fakultě.