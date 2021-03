Werso s.r.o. TurnovZdroj: archiv Jiřiny Matoušové

„Zákaznicím nabízíme i poradenství, chceme pro ně to nejlepší. Zatím jsme dávali přednost osobnímu přístupu a poradenství, současná situace však ukazuje, že dalším krokem bude zkvalitnění a rozšíření možností on-line komunikace i prezentace. Mnoho našich zákaznic nás v této nelehké době oslovilo přes e-shop, často jsme také poskytovali poradenství po telefonu. Naším cílem není prodávat své zboží za každou cenu, ale doporučit a nabízet zákaznicím to, co je pro ně nejlepší,“ uvádí na závěr majitelka úspěšné firmy. Provozovnu a podnikovou prodejnu firmy Werso s.r.o. najdete v Turnově v Nádražní ulici č.p. 1120, velmi přehledně a vkusně zpracovaný e-shop pak na internetové adrese www.werso.cz.