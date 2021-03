Lenka PetráčkováZdroj: archiv Lenky Petráčkové



„Ještě před vysokou jsem si po maturitě na textilce hledala práci. Šla jsem Jabloncem po Palacké směrem k průmyslové zóně od firmy k firmě. Nikde mě nechtěli,“ říká dnes s úsměvem. Zaklepala i na dveře Betatextilu: „Jenže, když se mě zeptali, jakou mám praxi a co umím, musela jsem odpovědět, že vlastně nic.“ Příležitost ale dostala, protože právě hledali výtvarnici, která bude například kreslit obrázky na dětská pyžamka. Zůstala víc než deset let. „I na další práci ráda vzpomínám. Kreslila jsem v Jablotronu jako kreativec do materiálů zloděje,“ směje se Lenka.