Jablonecký podnikatel a závodník má stále sen. Rád by závodil v Nürburgringu

/LIDÉ ODVEDLE/ Libor Milota je úspěšný podnikatel a stejně úspěšný automobilový závodník. Skloubit tyto dvě náročné činnosti a také rodinu, není nic jednoduchého. Povede se to jen tomu, kdo je důsledný, poctivý a moc chce dokázat to, co si v životě předsevzal.

Předchozí 1 z 5 Další Zdroj: archiv Libora Miloty Jednu z životních etap Libora Miloty zaplnila jeho stavební společnost TERMIL, která působí především v Libereckém kraji už 20 let. Majitel si přeje jediné: „Chtěl bych postavit v Jablonci něco opravdu dobrého a pěkného pro lidi. Něco, kolem čeho by chodili a říkali si: „To postavila ta parta slušných chlapů z TERMILU.“ Zdroj: archiv Libora Miloty



Velké plány má ale nejen ve svém podnikání. Jako automobilový závodník usedá za volant vozu, který jezdí na okruhu rychlostí přes tři sta kilometrů. A že o plány při jízdě v takovém automobilu není nouze, to jeho řidič potvrdil. Zdroj: archiv Libora Miloty „Chtěl bych jet nějaký velký závod, který bude mít velkou sportovní úroveň, hodně diváků. Určitě se chci vydat na Nürburgring. Severní smyčka je taková modla motor sportu, nebezpečný, dlouhý a rychlý okruh v lesích. Dneska je to pro mne nejméně dosažitelný okruh, tak ho moc netrénuju. Ale tam bych určitě chtěl odjet nějaký závod! Na to ale musí být člověk opravdu připravený. A dokud neodjedu doma na simulátoru pět tisíc kol právě na tomto okruhu, tak tam nepojedu,“ má jasno zkušený závodní pilot. Zdroj: archiv Libora Miloty



Vozy kategorie GT3 patří k tomu nejsilnějšímu a nejrychlejšímu, co může milovník automobilového sportu na okruzích vidět. „Kdo miluje auta, ví o čem je řeč. Všechna auta jsou super, sportovní auta, rychlá, ale pak je dlouho nic a potom gététrojka,“ řekl Milota a přidal trochu technických údajů k Mercedesu AMG. „Auto váží 1 300 kilogramů, karbonová karoserie má velký aerodynamický přítlak, osmi válcový atmosferický (nepřeplňovaný) motor dává výkon přes 700 koní a kroutící moment 1000 NM. Zrychluje téměř jako raketa.“ Zdroj: archiv Libora Miloty

Jaké úspěchy má úspěšný jablonecký podnikatel a závodník na svém kontě? „Mám takové tři: třetí místo ze sprintových závodů celkově v sérii FIA Central Europe Zone v ročníku 2019. Pak výborný výsledek s vozidlem Praga R 1 na Floridě, kde jsme s týmem jeli na okruzích kde jedou vozy NASCAR. Továrna Praga, která vyrábí okruhové speciály, hodnotila naše vystoupení hodně pozitivně. A velikou hodnotu má pro mne i okamžik, kdy jsem se mohl zúčastnit Thajské Super Série vozu GT3 po boku Tomáše Engeho. Toho si hrozně vážím, považuji ho za naši absolutní jedničku v moto sporu. A to, že jsem mohl jet s ním na jednou autě byla pro mne velká čest,“ vyjmenoval své nejlepší výkony a výsledky Libor Milota.

