Orientační běžec Martin Janata z Jablonce.Zdroj: archiv Martina Janaty

Po studiích se vrátil do Jablonce. A vrátil se také zpátky do jabloneckého oddílu. „V orientačním běhu jsem pokračoval, ale, protože už jsem měl rodinu, nebylo to tak intenzivní. Zůstávám u něj ale stále. Teď už také závody organizuji nebo připravuji tratě,“ potvrdil zkušený běžec, který má velký talent na techniku běhu, na čtení mapy a na schopnost se orientovat.