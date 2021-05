Michael Georgiev (vpravo).Zdroj: ZZS LK



Záchranáři si díky pandemické situaci sáhli na dno stejně jako zdravotníci. Jako první se setkávali s nemocnými, nakaženými, s mladými i starými, s těmi, kteří potřebovali pomoc, rychlou pomoc. A záchranáři je nezklamali. Teď doufají, že se snad konečně blýská na lepší časy. „Můžeme říct, že se situace už trochu uklidňuje. Přes den jsme často vozili až šest covid pozitivních pacientů. To byla opravdu velká zátěž a všichni se museli naučit dekontaminovat se na jednotlivých svých střediskách, protože jezdit kvůli tomu do Liberce, to by se stihnout nedalo. A zvládli to výborně. Umějí to už udělat sami na své výjezdové základně,“ řekl Georgiev. Teď už počet výjezdů ke covid pozitivním pacientům klesl. Záchranáři proto mohou občas vyjet už jen ve standardním záchranářském oděvu, samozřejmě ale stále v respirátorech a brýlích. Těch si ještě užijí dál.