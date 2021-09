"K hudbě jsem se dostal už jako malej kluk. Navštěvoval jsem ZUŠ v Jabloňové ulici v Liberci a jezdil na soustředění, kde jsem drnkal na kytaru u táboráku. Bavilo mě to a zároveň i ovlivnilo po zbytek života. Už tehdy jsem si muziku zamiloval a věděl jsem, že se jí určitě chci věnovat naplno," říká Tomáš Pospíšil. Cesta samozřejmě nebyla jednoduchá, ale dnes má za sebou první vydanou desku s novou kapelou, je na jejím prvním turné a užívá si to. "Baví mě zpívat a vyvádět na pódiu," dodává muzikant.

"Na základní škole jsme s klukama hráli převzatý věci hlavně od Pearl Jam, Nirvány, Off Spring, Audioslave apod. Na gymplu už jsem založil první vlastní kapelu, ve který jsem zpíval. Jmenovala se APEX a hráli jsme takovej Heavy Rock. Celej život upřednostňuju rockovou hudbu ať už je to Grunge, Crossover, hard rock nebo Rock’n’roll. Tvrdá a melodická hudba je prostě můj šálek Whiskey. Potřebuju ze svý muziky cejtit velkou energii i jak to lidi baví, a tady se to nejvíc potkalo," popsal své začátky Pospíšil.

V roce 2010 se zrodila kapela The Scoffers, se kterou hraje Tomáš dodnes. Předloni v Praze potkal stejné blázny do muziky jako je on sám a už v březnu 2020 společně založili kapelu Nanday. Ta letos v květnu vydala svoji debutovou desku pod názvem „Rovně!“ a právě teď je na svém prvním turné.

"V obou kapelách hrajeme autorský písničky, kde se podílím na textech i na muzice. Přestože Nanday vznikla v době, kdy se nemohlo koncertovat, nezaháleli jsme a pilně pracovali na nový desce, kterou se nám podařilo v krátkým čase i vydat," popisuje Pospíšil. V kapele propojili jejich dosavadní zkušenosti z hraní s láskou k rocku, metalu, hardcore, ale třeba i k modernímu jazzu a tuhle určitou nesourodost přetavili v přednost. "Když o tom tak přemýšlím, tak se nám vlastně ta covidová pauza hodila," říká Pospíšil.

Album obsahuje 12 skladeb a lidé v něm najdou tvrdou muziku i pohodový rock s českými texty. Autory hudby jsou Tomáš Pospíšil a Jura Sonleitner a skládají ji na texty Františka Sehoře. Desku natáčeli ve Svárově u Lukáše Martínka a se zvukem jsou nadmíru spokojení. Poslechnout si ji lidé mohou na všech streamovacích portálech nebo na YouTube. "Věřím, že vám udělá radost a zlepší den," zve Pospíšil k poslechu.

Basistu Jana Plášila, bubeníka Tomáše Pialu, kytaristu Juraje Sonlajtnere a libereckého rodáka Tomáše „Pospy“ Pospíšila, jehož silný nezaměnitelný hlas se stal poznávacím znamením NANDAY, můžete až do 1. října 2021 potkat do na společném turné s kapelou ŠKWOR.