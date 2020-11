Zdroj: archiv Petry Kadlečkové

Petra už zdolala Mont Blanc, vyzkoušela triatlon, vyhrála běžecký závod. Jaká další výzva ji čeká? Chce uběhnout maraton! A po tom všem by si zasloužila „den jen pro sebe“. Jak by vypadal? Po probuzení hurá do lesa si zaběhat, pak bazén, sauna, vířivka. Odpoledne už s manželem a dětmi do kina na pohádku. „Bez nich si svůj den neumím představit. Konec dne bych strávila se skleničkou vína a konečně dočetla dlouho rozečtenou knížku,“ sní maminka, sportovkyně a pedagožka v jedné osobě.