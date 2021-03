Václav Jakoubek letí.Zdroj: archiv Václava Jakoubka

Jsem ze čtyř bratrů, pocházíme zpod Tanvaldského Špičáku. Všude tam byly meze, tak jsme si lopatou připravovali skoky, postupně větší a větší. Jak jsme se osmělovali, jezdili jsme po závodech v okolí. Do Harrachova, Kořenova… Byli jsme celá parta, třeba až do Jáchymova. Postupně se naše parta rozprchla po místních klubech, do Harrachova, do Desné.