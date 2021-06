Věra miluje cestování.Zdroj: archiv Věry Fastrové

Profesně je v každodenním styku s lidmi, zajímají ji nejen jejich zdravotní záležitosti, ale i věci, které by se daly v Jablonci změnit a to Věru Fastrovou přitáhlo do komunální politiky. Na volené místo městské zastupitelky naskočila v roce 2014 za TOP 09, kdy v Jablonci nad Nisou získalo 18 590 hlasů, což vyneslo 2 mandáty. V jednacím sále zasedla i Věra Fastrová. Výrazně jí pomohly preferenční hlasy, kterých získala 966, a přeskočila šest pozic před sebou. O čtyři roky později po „přerozdělení“ stranických sil v regionu posílila kandidátku Starostové pro Liberecký kraj, ale zastupitelský post jí o pár hlasů unikl.