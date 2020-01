Všeobecná zdravotní sestra Marie Březinová, která pracuje v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, se stala jednou z oceněných při letošním Poděkování starostky za rok 2019. „Nečekala jsem to, beru to jako ocenění za těch 45 let, co ve zdravotnictví pracuji. Co k tomu více říci, jen asi to, že budu dělat stále dál,“ komentovala své ocenění Marie Březinová. Se sestřičkou se můžete pravidelně potkávat na traumatologické ambulanci.