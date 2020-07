Zdroj: archiv Jiřího Najmana.

Několik desítek let ho životem provází ještě druhý velký koníček, který mu pomohl dostat se ze zdravotních a životních problémů. „Modely aut sbírám od devíti let. Mám jich několik stovek ve stoprocentním stavu. Mezi nejlepší a nejdražší, které patří do mojí sbírky, jsou černá vládní Tatra 603, která má po tom, co se přestala vyrábět, velkou cenu. Vysokou hodnotu má také Tatra 603 červenobílá. Cena různých značek modelů v perfektním stavu se postupně navyšuje,“ uvedl ke svému hobby Jirka Najman.