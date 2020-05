Nápad rozšířit tyto workshopy na Bali přišel v roce 2017, když jsem se podruhé vydala na ostrov bohů, a to zcela sama na celý měsíc. Na své cestě po Bali jsem poznala úžasné místní lidi, kteří se stali mými velkými přáteli, a dalo by se říci pro tamní prostředí i moji rodinou. První seminář pro ženy jsem uspořádala v létě 2018, na který nás jelo šestnáct. Další byl na podzim a pak už jsem se pravidelně vracela na Bali se skupinami, a to vícekrát do roka a svůj čas jsem tam trávila čím dál víc.