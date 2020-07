Zdroj: archiv

Gymnastice věnoval pětadvacet let sportovního života a prakticky toto odvětví se mu stalo profesí. Nejprve jako trenér právě gymnastiky. „V základu je gymnastika jeden z nejlepších průpravných sportů do budoucna,“ míní Petros. Od ní už je jen krůček k fitness. V začátcích sídlil pod střechou v Rehavitalu a v Liberci, před deseti lety se s rozmachem přestěhovali do bývalého Telekomu. Založili sportovní klub a po právu jsou největším indoorovým areálem s mnoha sály o rozloze čítající patnáct set metrů čtverečních. Nejen fitness, ale i kick box, skupinové aktivity, jóga i tanec a další. „Snad se nám podaří dokončit do příštího roku i volnočasový cvičební outdoorový areál v Rýnovicích,“ uzavírá Jablonečan s řeckými kořeny.