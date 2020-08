Zdroj: archiv Tomáše Svolinského

Taková sportovní zátěž vyžaduje pořádnou fyzičku. S tím Tomáš souhlasí a s úsměvem dodává. „Myslím, že mám teď lepší fyzičku, než před dvaceti lety. Je to asi tím, že veškerý volný čas trávím na tréninku. Voda mi zabírá nejvíc času, k tomu ještě běh a posilování. Pracuji v rodinné firmě mé sestry, která mi vychází vstříc a mám možnost sportovat. A rodina mě také velmi podporuje. Bez nich by to nešlo. A jsem moc rád, že i moje tři dcery mají k vodě a ke sportům blízko,“ uvedl Svolinský a zdůraznil, že nejvíc spokojený je právě na vodní hladině.