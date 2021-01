Zdroj: archiv Reného Mašína

To, že mezi koníčky René Mašína patří sjezdové i běžecké lyžování, skialpinismus, lyžování, horolezectví nebo horská kola, byste asi předpokládali. To, že to je také drobné farmaření, už asi méně. Nesmíme zapomenout také na jeho rodinu. Nestoři Horské služby říkají, že nejdůležitější je pro horoslužebníka dobře se oženit. To se René Mašínovi povedlo v roce 1992. S ženou Ivanou vychovávají dvě dcery ta starší Anna studuje v Praze VŠCHT a ta mladší Klára gymnázium v Jablonci nad Nisou.