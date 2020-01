Vše začalo v roce 2003, když jsem udělal náčrtek světlušky na stéble při rozsvícení a s měsícem v pozadí. Byla to vize, ale musel jsem počkat, až pokročí technologie kamery. V roce 2008 jsem to poprvé zkusil na zahradě a hned jsem se pro to nadchl. Další rok jsem koupil nejnovější kameru, a to léto jsem vyfotil světlušku, jejíž snímek potom vyhrál první místo v mezinárodní fotografické soutěže Smithsonian. Porazila více než 50 000 fotek.