Zdroj: archiv Martina Palouše

Moje, nebo spíše naše, plány jsou postavit ,,velký pivovar“, který by dokázal produkovat více piva. Aktuální stav pivovaru u přehrady je naplněn a potřebujeme další kapacitu. Říkám sice velký pivovar, ale nebude to žádné obludárium, jen tomu tak říkáme oproti tomu, co teď máme. Stále by to byl pivovar na rozmezí malý až střední s nepasterizovanými a nefiltrovanými pivními lahůdkami. Zachováme kvalitu, ne-li ji zlepšíme, díky technologii.