Zdroj: archiv

Cítil, že je potřeba si vybrat jen jeden sport. Rozhodly závody ve Vítkovicích. „Tenkrát jsme ještě mazali lyže svíčkou. A já namazal špatně. Do kopce mi to klouzalo, všichni mě předjížděli, z kopce mi to nejelo. A já chtěl medaili. Tak jsem s lyžováním skončil a začal sáňkovat,“ prozradil, co vlastně rozhodlo o jeho preferované sportovní disciplíně.