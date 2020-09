Zdroj: archiv Venduly Prouskové

Jablonecký červený kříž je jejím druhým domovem už osm let. Práce při koronavirové pandemii byla ale bezesporu pro Vendulu i přínosem. „Uvědomili jsme si mezeru mezi zdravotnickým a sociálním systémem. Zaměřili jsme se na mezírku, kdy lidé nespadají ani do zdravotnického, ani do sociálního systému pomoci, ale i tak mají problém dojít si na nákup nebo si vyzvednout léky, a to nejen při pandemii, ale i v běžném režimu,“ podotýká Vendula. Z toho důvodu chce, aby služba pro seniory fungovala i nadále,“ vysvětlila v článku pro dobrovolnické centrum.