Zdroj: archiv Petra Houbolda

Byl matadorem surfingu, který nadevše miloval, několikanásobným vítězem Českého poháru, mistrem ČR a bojovníkem, který se nikdy nevzdával a bojoval do posledních sil. Svojí pracovitostí, smyslem pro pořádek a pílí výrazně přispíval k rozvoji Jachetního oddílu TJ Delfín Jablonec, řadu let se staral jako zodpovědný správce o tamní loděnici, pořádal a organizoval řadu sportovních akcí a mnoho let pracoval ve výkonném výboru TJ Delfín Jablonec.