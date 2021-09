Osmasedmdesátiletý Vladimír Mohr žije v jednom bytě panelového domu v Semilech již více než padesát let. Pod jeho rukama vzniklo mnoho rádiově řízených modelů. A to tak, že od píky, ne z nějaké stavebnice. I dnes rozdávají radost malým i velkým návštěvníkům různých akcí. V poslední době třeba na Model Show Semily nebo na Tankových dnech v Muzeu obrněné techniky Smržovka.

„Začínal jsem stavět nejprve větroně, letadla. Ale komu to dobře létalo, musel oblézat stromy. A tak jsem časem přešel na vodu,“ vypráví sympatický senior.

Vrhl se na stavby funkčních modelů kluzáků, s kterými pak objížděl závody, které dokázal mnohdy i vyhrát. Ale ani rychlé motorové čluny mu moc dlouho nevydržely. „Tyhle čluny potřebují velkou klidnou plochu, kvůli zatáčení. Třeba po Jizeře jsem mohl plout jen jedním směrem, proud by loď při otáčení převrátil. A protože byly a jsou vhodné vodní plochy od Semil relativně daleko,“ popsal. Své čluny ale neprodal, stále mu krášlí obývací pokoj.

Po třicítce mu učarovala vojenská technika, především tanky. Svůj první model legendárního tanku 2. světové války T-34 postavil jen podle pohledu. „Zrovna v té době dávali v semilském kině film Sokolovo. Šel jsem se na něj dvakrát podívat, aby se mi do paměti vryla podoba ruského tanku T-34.“

Modely Vladimíra Mohra nejsou vyrobeny z plastu, ale pěkně z kovu. Jak sám říká, stačily mu na to odpolední směny v tehdejším zaměstnání. V roce 1978, tedy v době, kdy bylo Mohrovi už 36 let. Láska k řešení technických problémů při stavbě složitých strojů ho ale ani zdaleka ještě neopustila. Právě naopak. V dalších letech postavil modely dalších tanků, podvalu, závodních terénních čtyřkolek. A to už i ve své dílně. Pořídil si soustruh nebo frézu a sám se na nich naučil pracovat.

Teď dokončuje osmikolový tahač s přídavnou další zadní nápravou. Ten by měl utáhnout tahač, postavený pro další z modelů tanku Vladimíra Mohra. A že to nejsou žádní drobečci. Tank váží kolem třiceti kilogramů, podval cirka 12 kilogramů.

Mohrovy tanky umějí střílet, tank T-34 pracuje i s plamenometem. Ukázky techniky někdy řeší do posledních detailů. Postaví několik malých domků a pošle proti nim tank. Domky napěchované drobnou pyrotechnikou pak létají do vzduchu nebo hoří, podle toho, zda je zasáhne kanón nebo plamenomet. Největší efekt pak přináší výbuch muničního skladu.

V nejbližší době mohou zájemci podobný boj zhlédnout na akci Semilský pecen, který by se měl konat v sobotu 11. září.

Za svůj život chce toho stihnout ještě hodně. Třeba vyhrabat modely, které leží v dílně nedokončené. „Klasickou modelařinu dnes vytlačují různé stavebnice. Je to sice příjemné, ale já bych z takového modelu neměl úplnou radost. To mi vždy přinesl model, který jsem vyrobil od podvozku po techniku,“ doplnil Vladimír Mohr ze Semil.