Rozdíl je pouze v tom, že se nepoužije strojek k redukci vpichů, ale jednotlivé vpichy regulujete vlastní rukou. „Používají se stejné jehly jako do strojku. To samé platí pro barvy. V podstatě se jedná o levnější verzi, ale to není důvod, proč to dělám. Handpoke je taky šetrnější ke kůži a ta se pak lépe zahojí,“ říká tatérka.