Zdroj: Deník / Lenka Brabencová

Ptáte se, kde je Muzeum pro radost se starými věcmi z půdy, a zda ho není škoda? Duch zrekonstruovaných prostor a inspirace je právě z muzea. Kdyby nebylo této etapy, těžko by současný koncept vznikl. Použity jsou zde původní trámy, starý nábytek jsme zrenovovali a opět na místo vrátíme. Bude to trochu jiné, více multifunkční, ale ducha starých prostor zanecháme. Myšlenkou celého konceptu je motto: „Zastavte se zastavit“ a to zůstává platné i dnes.