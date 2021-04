Jiří HolubZdroj: se souhlasem Jiřího Holuba



„Zámek je připraven tak, že mohou říct: Zítra otvíráme,“ směje se kastelán. On i všichni průvodci by si to toužebně přáli. Zvenčí by se mohlo zdát, že se na zámku nic neděje, ale dobu povinné uzávěry využili k řadě menších a větších oprav. Tou nejviditelnější akcí je první etapa opravy říms, plechování a dešťových svodů. „S lešením se tu letos budete setkávat celou sezónu. Oprava čeká celé nádvoří, včetně věže. Pilně se pracuje také na zámecké vyhlídce - grottě. Zajištění statiky, oprava kamenných prvků a doplnění chybějících částí potrvá do poloviny sezóny,“ vyjmenovává to nejzásadnější kastelán.