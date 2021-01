Zdroj: archiv Jana Diblíčka

Moc mě to bavilo a říkal jsem si, že tohle je možná nová cesta. Vrhl jsem se do toho po hlavě a protože mě to bavilo, za nějakou dobu jsem už tvořil na úrovni. Po nějakém čase jsem napsal do televize Nova do pořadu Rady ptáka Loskutáka. Nikdo se neozval, ale po nějakém čase jsem napsal znovu a zkusili to se mnou.