"Nemluvil bych o žádném zklamání a doufám, že to ani nikdo tak nenapíše. Nebo že jsem nesplnil očekávání. To by mě fakt mrzelo, protože tomu dávám maximum a dneska víc nešlo udělat," vzkázal úřadující mistr Evropy, který v Tokiu nenavázal na Josefa Dostála a Radka Šloufa, kteří ve čtvrtek získali bronz na deblkajaku.

Osmadvacetiletý Fuksa vyhrál na kilometrové trati rozjížďku a v semifinále obsadil třetí místo. Finále rozjel na černé kanoi a s šátkem na hlavě, jako jeho předchůdce a dvojnásobný zlatý olympijský medailista z Atlanty Martin Doktor, tradičně pozvolna a v půlce trati byl mimo medailové pozice. Ztrátu už ale dohnat nedokázal a skončil pátý, jako před pěti lety na olympiádě v Riu. Za medailí zaostal o dvě sekundy.

"Dal jsem do toho všechno, co jsem měl. Skončilo to tak, jak to mělo skončit. Makal jsem na sto procent, chtěl jsem do toho dát sto deset. Kdybych ve finiši trochu víc Moldavce sjížděl, tak by mi to dalo do finiše větší sílu, abych vymáčkl těch deset procent navíc. Takhle to bylo jenom na sto. Ten nahoře to chtěl takhle, já do toho dal maximum, páté místo," líčil své dojmy Fuksa.

Na Martinův cenný kov pomýšlel celý rodinný tým. "Páté místo je pěkné místo, ale my jsme si sem jeli pro tu medaili, tu jsme chtěli. Musím říct, že tu jsme opravdu chtěli, přáli jsme si to. Druhá olympiáda, druhé páté místo, tak doufám, že ta Paříž na nás počká a že si konečně už snad něco přivezeme," doplnil Petr Fuksa starší, otec a trenér v jedné osobě.

Zlato získal jeden z favoritů Brazilec Isaquias Queiroz dos Santos, jenž slavil už čtvrtou olympijskou medaili. Ve finálové jízdě překvapivě chyběl trojnásobný olympijský vítěz Sebastian Brendel z Německa, který ovládl tuto trať v Londýně 2012 i v Riu 2016.