Mužná ozdoba neunikla pozornosti ani věhlasné americké stanici NBC, podle které by si Helcelet zasloužil medaili a ocenění Nejlepší knír her.

“In 2018 our country celebrated 100 years as a republic, so I wanted to grow my mustache like they wore at that time. My friends hated it, so I love it!” he said. https://t.co/JjRwGJdhbI — NBCWashington (@nbcwashington) August 4, 2021

„Desetibojař Helcelet podle reakcí na internetu získal zlato svým epickým knírem,“ napsal americký server.

Sociální sítě zaplavily komentáře s fotkami Helceleta s knírkem připomínajícím řídítka, kterému se říká „handlebar“.

Czech Decathalete Adam Helcelet is giving @MattJamilton a run for his Olympic Mustache Money. #curling @usacurl pic.twitter.com/5GRbM6Y09S — Hack Pebbler Books (@HackPebbler) August 5, 2021

„Adam Sebastian Helcelet si před každým závodem kroutí své vousy do perfektního tvaru. To je úroveň nasazení, kterou chcete od svých vícebojařů,“ napsal desetibojařský Twitter @decathletesofeurope.

Devětadvacetiletý rodák z Turnova, který v Tokiu obsadil šestnácté místo, si nechal narůst tenhle typ vousů v roce 2018 na oslavu výročí sta let od založení Československa.

„Chtěl jsem si to nosit tak, jak to nosívali lidé tehdy. Moji kamarádi to nesnášeli, takže mně se to líbilo,“ vypráví milovník historie, který se o svou chloubu pod nosem pečlivě stará.

Manželka desetibojaře a bývalá atletka Denisa Helceletová si prý musela na bujný knír zvyknout. „Když si ho nechal narůst, nechával si i dlouhé vlasy. Řekla jsem mu buď knírek, nebo vlasy. Nemám ráda muže s dlouhými vlasy. On má strašně rád pozornost,“ prozradila.

A práskla ještě jedno tajemství: „Jsem totiž o pět let starší než on. Prý to dělá, abychom vypadali stejně staře.“