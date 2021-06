Dnes od 19.15 se čeští hokejisté na mistrovství světa v Rize utkají se severským gigantem. Další porážka by znamenala dramatický pokles šancí na čtvrtfinále.

V třetím utkání skupiny hráli čeští hokejisté s Běloruskem. Ve čtvrtek večer je na řadě Švédsko. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Nevesely truchlivy jsou ty (české) hokejové kraje. Že bývaly doby, kdy o postupu do čtvrtfinále světového šampionátu nikdo nepochyboval a řešily se vlastně jen boje o medaile? Zní to jako pohádka, kterou si dojatě vyprávějí nostalgičtí fanoušci. Co jim také zbývá? Jásat, že národní tým dokáže (v prodloužení) porazit alespoň Bělorusy?