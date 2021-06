„S Filipem jsem vyrůstal skoro od malička. On hrál na liberecké základní škole U školy o třídu výš. A protože tady ještě nebyla nejvyšší liga dorostu, tak odešel do Pardubic. To se naše cesty na chvíli rozešly,“ říká dlouholetý kamarád Milan Plodek. Z Pardubic se ale Filip Pešán do Liberce zase vrátil a začal hrát v juniorském týmu. A opět se v jednom mužstvu dva kamarádi potkali. „Hráli jsme za juniorku. Potom jsme oba přešli do jabloneckého týmu HC Vlci, který hrál druhou ligu.“

„Peši tvořil nerozlučnou dvojku s Milanem Plodkem. Předcházela je pověst výborných a úderných útočníků. A bylo tomu tak. Milan byl spíš ten, který dokázal rychle unikat a tvořit a Peši, jak se Pešánovi říkalo, zase ten, kdo dával akcím gólovou tečku přesnou a tvrdou střelou,“ řekl k oběma borcům bývalý vedoucí jabloneckého týmu Vlků Josef Březina.

Plodek s Pešánem pak spolu také oblékali i dres Vrchlabí. „Já jsem si s Filipem prošel velkou část svoji kariéry. A dokonce jsme spolu většinou hráli v útoku. Pokud ho někdo zná dobře, tak můžu říct, že jsem to já,“ uvedl ke společnému hokejovému působení Milan Plodek. A jestli je „Peši“ kliďas nebo bouřlivák?

V kabině je Peši jiný

Spoluhráč o reprezentačním trenérovi říká: „Jak se tváří na střídačce je jedna věc, to je jeho způsob kaučování. Ale určitě svoje emoce dovede vyjádřit. Jak dává svoje pocity najevo v kabině a jaký je to fajn člověk do party, to už lidi nevidí,“ charakterizoval kouče. Zdůraznil, že to určitě není člověk bez emocí. Ba prá vě naopak.

„Filip je velmi chytrý člověk. Dokáže pobavit spoustu lidí. Není to ten, který by seděl v rohu a tvářil se tak, jako momentálně na střídačce. Naopak je to ten, který lidi kolem sebe hecuje a taky baví. Jeho výraz na mistrovství, to je jen taková tvář. Je jiný,“ vylíčil povahu trenéra Pešána.

Milan Plodek zavzpomínal na společnou hokejovou kariéru v Jablonci, v druholigovém dresu Vlků. „Tam jsme dali gólů asi nejvíc. Měli jsme bezvadný kádr a několikrát jsme byli blízko k postoupení do vyšší soutěže. Dobře si pamatuju, že na hokej tam chodilo hodně lidí.“V Jablonci právě toto duo útočníků táhlo tým kupředu. Milan Plodek hovoří o Filipovi dál jen v superlativech.

Přišel čas na medaili

„Je to ohromně chytrý hokejista, který dobře ví, co na střídačce dělá. A tak to taky dělal vždycky na ledě. A je to i hodně chytrý trenér. Věřím mu a věřil jsem mu, i když se zpočátku českému týmu nedařilo. Ale když jsme porazili Švédy, tak hned bylo v dalších zápasech vidět, že si kluci věří. Jestli někdy nějaká šance na medaili byla, tak je to právě letos,“ řekl jasně bývalý útočník Plodek.

Byla to silná dvojka

„Tito hráči hráli většinou spolu a výborně se doplňovali. Peši a Ploďák, jak se jim mezi Vlky říkalo, a myslím, že s nimi ještě v lajně hrál Jirka Herda, to byla strašná úderná síla. Pokud si pamatuji ze statistik, tak jejich průměry v kanadském bodování byly hodně přes jeden bod na zápas. A to dlouhodobě,“ okomentoval výkony bývalých Vlků Josef Březina. „Prostě o sobě na ledě věděli. Plodek byl téměř nechytatelný bruslař a a oba se v koncovce snad nikdy nemýlili. A když jsem teď viděl na mistrovství v Rize některé rozehrávky v přesilovkách nároďáku, tak jako kdyby se mi vybavil nahrávající Milan a střílející Filip a jejich góly,“ zavzpomínal Josef Březina na působení obou hráčů na jabloneckém ledě.