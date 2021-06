Hotel, hala, hotel, hala… „Bublinový“ stereotyp na světovém šampionátu v Rize je ubíjející pro všechny. Ale pro český tým obzvlášť, protože dosavadní výsledky (a výkony) Pešánových hráčů přinesly jen zklamání.

Není divu, že hokejisté po utrápené výhře nad Běloruskem uvítali dva volné dny. Hlavně v úterý se jim podařilo trochu vyčistit hlavy. Vyrazili na společnou večeři, užili si chvilky v přírodě. Středa už se nesla ve znamení příprav na zásadní duel se Švédskem.

„Byli jsme asi tři čtvrtě hodiny jízdy za městem. Na samotě, kousek od moře. Ve velkém stanu byl připravený raut, gril se steaky, hamburgery. I když trochu pršelo, nikomu to nevadilo, protože jsme konečně mohli vypadnout z hotelu,“ popsal Pešánův asistent Jaroslav Špaček.

Každý zápas je o přežití

Budiž týmu odpočinek přán, fanoušky ale hlavně zajímá čtvrteční mač se severskou hokejovou velmocí. Švédům se začátek turnaje také nepovedl, v úterý si ale spravili chuť při výhře 7:0 nad Švýcarskem. Na to ale Češi nehledí.

„Teď už je pro nás každý zápas o přežití,“ uvědomuje si Špaček. Kdyby ve čtvrtek mužstvo znovu prohrálo, šance na postup do čtvrtfinále by rapidně klesla. I kdyby pak Češi vyhráli zbývající tři utkání (proti Dánsku, Velké Británii a rozjetému Slovensku), potřebovali by šťastnou souhru dalších výsledků.

Proto ve středu proběhl důkladný týmový mítink, ještě před ním došlo i na osobní pohovory trenérů s hráči. Cíl je jasný: udělat jasno v tom, co přesně se od koho v různých situacích čeká. Eliminovat chyby, restartovat mužstvo.

„Nemůžeme si už dovolit další fatální chyby, které se nám stávaly. Velké hrubky už jsme si snad vybrali,“ řekl obránce Lukáš Klok. „Věřím, že zlepšíme pár věcí a bude to dobré. My sami od sebe čekáme víc,“ dodal jeho kolega Libor Hájek.

Vránův start je nejistý

Sestavu zatím Pešán a spol. neodtajnili, ale čekat se dají další změny. Nepříjemnou novinkou je zranění jednoho z klíčových útočníků Jakuba Vrány, který kvůli bolavému ramenu ve středu netrénoval.

„Je v péči doktora a fyzioterapeuta. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byl na Švédy v pořádku, ale je to otevřené,“ prozradil Špaček.

Složení týmu se podle něj krystalizuje. „Zapadá to pomalu do sebe a chtěli bychom teď ty zbývající čtyři zápasy ve skupině hrát v takové sestavě, s níž bychom pak hráli případně i dál," uzavřel olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa.