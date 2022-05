Optimismem hýří i Petr Ton. „Věřím, že by finále mohlo vyjít. Bylo by to pro český hokej hezké, zahrát si ho po dlouhé době,“ míní sportovní ředitel Sparty.

„Myslím, že postoupíme do finále. Naše výkony i výsledky mají vzestupnou tendenci. Český hokej už medaili potřebuje,“ říká někdejší reprezentant David Moravec.

„Jsem optimista a věřím, že se nejen ve finále potkáme s Finskem, ale i v to, že jim oplatíme poslední porážku a budeme slavit,“ připomíná Jaroslav Balaštík.

„Máme na to, abychom postoupili do finále. Medaile bude,“ přikyvuje Viktor Ujčík.

„Po dlouhé době by už finále mohlo vyjít. Letos to máme perfektně rozehrané,“ zdůrazňuje zkušený trenér Vladimír Martinec, který působil u reprezentace jako asistent v letech 1999 až 2001, kdy národní tým vybojoval třikrát po sobě titul mistrů světa.

Na proměně národního týmu má výraznou zásluhu finský kouč Kari Jalonen. „Je příjemné překvapení, že jdeme po letech do bojů o medaile. Evidentně je vidět, že nový trenér ví, co dělá. Nastavil pořádek,“ všímá si člen Triple Gold Clubu Jiří Šlégr.

„Defenziva a herní systém finského kouče Jalonena funguje, přesně jak je potřeba na tak krátkém turnaji,“ přidává se Balaštík.

Velké naděje se vkládají do hvězdného Davida Pastrňáka a jeho lajny s Davidem Krejčím a Romanem Červenkou. „Pastrňák je dobrou duší týmu, takovým srandistou, který hokej nebere moc vážně, to myslím v uvozovkách, ale umí ho vážně hrát,“ směje se vítěz Stanley Cupu Šlégr.

„Máme výhodu v první lajně, která umí přesilovky a na ledě bezvadně improvizuje,“ souhlasí Martinec.

„Ale pokud chceme jít dál přes Kanadu, tak výkon nemůže stát jen na první lajně,“ varuje mistr světa Jiří Kučera.

Přestože experti vidí český tým ve finále, přejít přes Kanadu nebude vůbec snadné. „O Kanaďanech je známo, že šampionát pro ně začíná až v play-off. Proti Švédům sice měli z pekla štěstí, ale sebevědomí jim vylétne ještě víc. Přesto si myslím, že je překonáme,“ uzavírá Martinec.