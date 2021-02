Každý, kdo se dal na učení cizího jazyka, se chce především domluvit. Mluvení je klíčové. Rozumět a reagovat, být pochopen. Obhájit svůj názor, dostat radu nebo pomoc. Tohle v zásadě chceme každý. Může na tom záviset naše přežití, může to ovlivnit naše sebevědomí. Mluvit, mluvit,mluvit.

Foto: Shutterstock

Jak se říká: „Practice makes perfect.“ Tedy procvičováním se zlepšujeme. Využijte každou příležitost, při které můžete cizí jazyk uplatnit. Nebojte se toho. I začátečník dovede jednoduše vyjádřit ty nejdůležitější věci. Zkuste si rozpomenout na to, co již víte, na slova, která znáte, na situace, které jste již procvičovali. A z těchto slov jako z korálků poskládejte to, co chcete říct.